Caos voli per la guerra in Iran | Noi bloccati a Giacarta e in Sri Lanka prezzi dei voli alle stelle

A causa della guerra in Iran, numerosi voli sono stati cancellati, lasciando molti cittadini bloccati a Giacarta e in Sri Lanka. I prezzi dei biglietti sono aumentati notevolmente, creando difficoltà per chi deve tornare a casa. Tra coloro che attendono di partire ci sono anche alcuni bergamaschi, coinvolti in questa situazione di incertezza e disagi.

L’ODISSEA. Diversi i bergamaschi in attesa di rientrare, alle prese con le cancellazioni dovute alla guerra. Sono ancora diversi i bergamaschi bloccati in giro per il mondo a causa degli effetti della guerra in Iran. Tra questi, c’è il ventiseienne Alessandro Corna, studente di Villa di Serio, che si trova in vacanza a Giacarta in Indonesia con la fidanzata, infermiera all’ospedale Papa Giovanni XXIII. «Saremmo dovuti rientrare in Italia l’8 marzo - spiega Alessandro -, ma la compagnia Etihad due giorni prima della partenza ci ha cancellato il volo con la promessa di una riprenotazione. Nei fatti, però, non ci ha proposto alcuna alternativa e abbiamo deciso di recarci all’ambasciata italiana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Caos voli per la guerra in Iran: «Noi bloccati a Giacarta e in Sri Lanka, prezzi dei voli alle stelle» Articoli correlati Guerra nel Golfo, due bergamaschi bloccati in Sri Lanka: “Voli fino a tremila euro”Una vacanza all’insegna del relax si è trasformata in un soggiorno forzato per una coppia di amici bergamaschi. Veronesi bloccati in Thailandia: voli cancellati e prezzi dei biglietti alle stelleUn viaggio di piacere originariamente programmato per durare dieci giorni si è trasformato in un incubo prolungato per sei cittadini veronesi,... Aggiornamenti e notizie su Sri Lanka Temi più discussi: Caos voli per la crisi in Medio Oriente, famiglia bloccata in Sri Lanka: Non sappiamo come tornare a casa; Caos voli per la guerra in Iran: Noi bloccati a Giacarta e in Sri Lanka, prezzi dei voli alle stelle; Aerei, scali nel caos. Gli Emirati provano a ripartire dopo il blocco; Guerra del Golfo, toscani bloccati in Sri Lanka: Voli annullati e prezzi triplicati, nessun riscontro dal Ministero nè dall’ambasciata. Guerra nel Golfo, due bergamaschi bloccati in Sri Lanka: Voli fino a tremila euroLa vacanza programmata di due settimane si allunga dopo la cancellazione del volo di rientro: per tornare a casa servirà un viaggio di 38 ore passando dalla Cina ... bergamonews.it Caos voli per la guerra in Iran: «Noi bloccati a Giacarta e in Sri Lanka, prezzi dei voli alle stelle»Sono ancora diversi i bergamaschi bloccati in giro per il mondo a causa degli effetti della guerra in Iran. Tra questi, c’è il ventiseienne Alessandro Corna, studente di Villa di Serio, che si trova ... ecodibergamo.it I surfisti romani bloccati in Sri Lanka dalla guerra Otto surfisti di Ostia sono rimasti bloccati in Sri Lanka dopo la cancellazione dei voli con scalo a Doha, causata dalla chiusura delle rotte aeree legata al conflitto nella regione del Golfo. Il gruppo si trovava s facebook "Un caloroso colloquio con il Ministro degli Esteri @HMVijithaHerath dello Sri Lanka questo pomeriggio sui nostri legami bilaterali e sulla situazione regionale. #VisionMAHASAGAR e #NeighbourhoodFirst continuano a guidare i nostri sforzi. " x.com