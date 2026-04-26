Fabio Fazio torna questa sera, domenica 26 aprile, con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19.30 in diretta sul Nove, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 26 aprile 2026. Nella puntata, per affrontare anche i temi dell’attualità politica, sarà presente la sindaca di Genova, Silvia Salis. In studio, eccezionalmente in una veste diversa, sarà ospite Luciana Littizzetto, in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo, Il tempo del la la la. Da Sanremo 2026 arriva Carlo Conti, attualmente in libreria con A pesca con il babbo – Manuale di complicità tra padre e figlio e impegnato ogni venerdì sera su Rai 1 con Dalla Strada al Palco Special.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Che Tempo Che Fa, Carlo Conti e Silvia Salis tra gli ospiti

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Non solo è la nostra stellina, ma domenica sarà anche nostra ospite: Luciana Littizzetto sarà intervistata da @fabfazio a #CTCF con il suo primo romanzo, ‘Il tempo del la la la’ x.com