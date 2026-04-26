Stasera, 26 aprile, torna in onda su NOVE la trasmissione Che Tempo Che Fa condotta da Fabio Fazio. Tra gli ospiti della puntata ci sono Silvia Salis, Carlo Conti e Roberto Saviano. La trasmissione si svolge con il conduttore che intervista i vari ospiti, offrendo loro spazio per parlare di diversi argomenti. La puntata viene trasmessa in prima serata e può essere seguita anche in diretta streaming.

Torna stasera 26 aprile Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio: tra gli ospiti Silvia Salis, Carlo Conti e Roberto Saviano. Spazio anche al Tavolo con Arianna Fontana e tanta musica live con Serena Brancale e Levante. Stasera, domenica 26 aprile 2026, dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna Che Tempo Che Fa, il talk show condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Una puntata ricca di ospiti tra politica, spettacolo, cultura e musica. Ospiti principali della puntata del 26 aprile Tra i protagonisti della serata ci sarà Silvia Salis, sindaca di Genova, che porterà il suo punto di vista sull'attualità.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Silvia Salis e Carlo Conti ospiti del 26 aprile

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