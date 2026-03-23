' Che Tempo Che Fa' la letterina di Luciana Littizzetto agli astenuti al voto per il referendum

Nell’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa‘, domenica 22 marzo sul Nove, la letterina di Luciana Littizzetto è indirizzata agli astenuti al voto per il referendum sulla giustizia. Nel suo monologo, la comica torinese usa il termine “ignavo“, utilizzato da Dante nella ‘Divina Commedia’, per indicare l’indolenza e la pigrizia di chi preferisce non prendere posizione e non esporsi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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la Repubblica. . La consueta letterina di Luciana Littizzetto, letta durante la trasmissione "Che tempo che fa" sul Nove, è dedicata a chi non vota al referendum sulla giustizia, che Littizzetto definisce con l'aggettivo usato da Dante Alighieri nella sua Commedia: facebook

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