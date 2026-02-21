Ogni fragilità merita ascolto no al bullismo ricordando Carolina | l’allarme chatbot e deepnude tra Cuori e Algoritmi

Un episodio di cyberbullismo ha coinvolto un adolescente, evidenziando come i messaggi offensivi possano ferire profondamente. La vittima, ricordando Carolina, ha condiviso la propria esperienza per sensibilizzare sui rischi delle chat e delle foto compromettenti condivise online. La vicenda ha sollevato un dibattito sull’uso delle tecnologie e sulla responsabilità degli utenti. La discussione si concentra ora sulla prevenzione e sull’attenzione alle fragilità dei giovani.

« Le parole fanno più male delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più succedere a nessuno ». È vero, le parole fanno male. E ci fanno veramente male le ultime parole di Carolina Picchio, lasciate come un testamento morale in una lettera prima di togliersi la vita a quattordici anni, il 5 gennaio del 2013 a Novara. Distrutta dall’essere stata bersaglio di cyberbullismo (per un video diffuso in rete e l’onda di odio social, virtuale ma sin troppo reale, che ne è derivata), quando ancora non si sapeva nemmeno cos’era. Destinatario di questa tremenda eredità al contrario è stato il padre Paolo, che ha deciso di dedicare la sua vita a salvare quelle di altri giovani come sua figlia, attraverso una Fondazione e una costante azione di sensibilizzazione.🔗 Leggi su Feedpress.me

Su Noi Magazine la lotta al bullismo nel ricordo di Carolina Picchio e il report su giovani e chatbotCarolina Picchio ha perso la vita a causa del bullismo sui social, un episodio che ha scosso l’Italia e portato all’attenzione il problema delle aggressioni online tra i giovani.

Fusione tra istituti, anche la consigliera regionale Ancarani al sit-in delle famiglie. "La scuola merita ascolto"Valentina Ancarani ha partecipato al sit-in delle famiglie di Villafranca, dopo che il Comune ha deciso di fondere due istituti scolastici.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.