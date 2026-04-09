Con l’arrivo della bella stagione, molte persone portano i propri cani a passeggio nei parchi e nelle aree verdi, ma in questo periodo si registra anche un aumento dei rischi legati alla processionaria. Questo insetto rappresenta una minaccia concreta per gli animali domestici, poiché il contatto con i suoi peli urticanti può provocare reazioni che vanno dall’edema alla necrosi. Sono stati diffusi protocolli di prevenzione per tutelare gli animali durante le uscite all’aperto.

Se la bella stagione è sinonimo di lunghe passeggiate all’aria aperta, per i proprietari di cani rappresenta anche l’inizio di un periodo di costante apprensione. Oltre a zecche, vipere e forasacchi, uno dei pericoli più temibili è rappresentato dalla Thaumetopoea pityocampa, comunemente nota come processionaria del pino. Questo lepidottero è tristemente famoso non solo per la sua azione distruttiva sulle chiome degli alberi, ma per l’elevatissima tossicità che sprigiona durante il suo stadio larvale. A complicare il quadro è intervenuto il riscaldamento globale: le temperature anomale hanno anticipato il ciclo biologico dell’insetto, che ormai abbandona i nidi invernali già a partire dal mese di febbraio, esponendo precocemente animali e bambini al rischio di contatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme processionaria, ecco perché questo insetto è uno dei pericoli più temibili: dall’edema alla necrosi, ecco i rischi e il protocollo di prevenzione per i cani

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