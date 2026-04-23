Sofia Raffaeli protagonista di Chasing Perfection di European Gymnastics | Visualizzo ogni esercizio prima di entrare in pedana

Sofia Raffaeli, atleta di ginnastica artistica nota come la “Formica Atomica”, è protagonista di “Chasing Perfection”, un documentario realizzato da European Gymnastics. Nel film, la ginnasta di Chiaravalle parla della sua routine, spiegando come visualizzi ogni esercizio prima di entrare in pedana. La campionessa del mondo e bronzo olimpico a Parigi 2024 si racconta, condividendo aspetti della preparazione mentale e della ricerca della perfezione nel suo percorso sportivo.

La “Formica Atomica” di Chiaravalle, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campionessa del mondo, si racconta nel documentario girato da European Gymnastics: dalla preparazione mentale alla ricerca della perfezione Si fa chiamare la “Formica Atomica” per il fisico esile ma dalla potenza esplosiva. Sofia Raffaeli, ginnasta marchigiana nata a Chiaravalle il 19 gennaio 2004, è oggi uno dei volti più celebri della ginnastica ritmica mondiale, e European Gymnastics le ha dedicato un documentario dal titolo “Chasing Perfection – Inside The Cross Battle”, che la racconta da vicino, tra allenamenti, emozioni e la sua filosofia di gara. Nel filmato,...🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Raffaeli sul podio a Sofia: terzo posto nel concorso generale alla prima tappa di Coppa del MondoLa medagliata olimpica e mondiale risponde alle imprecisioni di Marbella con quattro esercizi di qualità. Sofia Raffaeli festeggia due podi di specialità in Coppa del Mondo, Farfalle attardateA Baku (Azerbaijan) si è conclusa la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, con la giornata di chiusura dedicata alle finali di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Baku - Sofia Raffaeli, doppietta d'argento! E il cerchio sfuma per un soffio. Tara riparte in quinta e la squadra prende posizioni; World Cup, due medaglie per Sofia Raffaeli; Sofia Raffaeli lontana dal podio in Coppa del Mondo, Onofriichuk si consacra davanti alla Campionessa Olimpica; Dove vedere le gare di Sofia Raffaeli in Coppa del Mondo. Sofia Raffaeli protagonista di Chasing Perfection di European Gymnastics: Visualizzo ogni esercizio prima di entrare in pedanaLa Formica Atomica di Chiaravalle, bronzo olimpico a Parigi 2024 e campionessa del mondo, si racconta nel documentario girato da European Gymnastics: dalla pr ... sportface.it World Cup, due medaglie per Sofia RaffaeliFine settimana da incorniciare per Sofia Raffaeli: la campionessa olimpica di Parigi 2024, capitano della Ginnastica Fabriano, ha concluso la ... radiogold.tv “Chasing Perfection – Inside the Cross Battle”: stasera la Première del documentario con Sofia Raffaeli e la capitana della Squadra bulgara Sofia Ivanova Stasera alle 19.00 tutti sintonizzati sul canale YouTube di European Gymnastics x.com ...Baku ha ospitato la terza tappa della 2026 FIG Rhythmic Gymnastics World Cup. In attesa della tappa finale di Milano a luglio, Sofia Raffaeli ha centrato altre due medaglie con l'argento alla palla e al nastro conquistando 6 medaglie complessive nelle due ta - facebook.com facebook