Oggi si avvicinano le semifinali di Champions League, con quattro squadre che si sfideranno tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile per le gare di andata, seguite da un ritorno una settimana più tardi. Le partite si svolgeranno in diverse città europee e saranno trasmesse in diretta televisiva. Le formazioni ancora in corsa sono state definite in base ai risultati delle sfide dei quarti di finale.

Bologna, 27 aprile 2026 – L’imbuto si stringe sempre di più. La Champions League sta arrivando agli atti finali con quattro squadre rimaste in lizza per le semifinali in programma tra martedì 28 e mercoledì 29 con le gare di andata e una settimana più tardi per quelle di ritorno. Da una parte Psg e Bayern Monaco, una sorta di finale anticipata, dall’altra Atletico Madrid e Arsenal: partite da spettacolo assicurato. I parigini, campioni in carica, si sono sbarazzati ai quarti di un Liverpool meno vivo del solito, vincendo due a zero sia l’andata che il ritorno, mentre il Bayern Monaco, dopo aver surclassato l’Atalanta, ha eliminato al cardio palma il Real Madrid, trovando i gol qualificazione all’86’ e al 95’ nella gara di ritorno in Baviera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions League, via alle semifinali: probabili formazioni e orari tv

Notizie correlate

Champions League, Galatasaray-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tvPlayoff di Champions League, i bianconeri sfidano il Galatasaray: numeri, precedenti e protagonisti di una trasferta che profuma d’impresa La...

Champions League, Juventus-Galatasaray: probabili formazioni e dove vederla in tvMercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 21, l’Allianz Stadium si prepara ad accendere le luci per una serata che può valere una stagione.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Anteprima Champions League, Paris - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Piovani: Di nuovo in Champions League: grande traguardo, grazie alle ragazze; PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, quando e dove vederla.

Champions League, via alle semifinali: probabili formazioni e orari tvMartedì e mercoledì l’andata delle semifinali. A Parigi big match tra Psg e Bayern Monaco, due delle favorite, mentre a Madrid Simeone prova a fermare Arteta e l’Arsenal: programma e probabili formazi ... sport.quotidiano.net

Champions League, al via i quarti di finale: ecco le prime due partiteIniziano i quarti di finale di Champions League. Ad aprire il nuovo turno saranno le gare d'andata di Real Madrid - Bayern Monaco e Sporting Lisbona - Arsenal, tutte in campo questa sera ... lalaziosiamonoi.it

«Mi è sempre piaciuto quando per le strade di Napoli mi chiamavano Kvaradona». Nostalgia, nostalgia canaglia cantava qualcuno. Eccolo Khvicha Kvaratskhelia che, alla vigilia della semifinale di Champions League tra il suo Psg e il Bayern, ripensa ai suoi - facebook.com facebook

E' l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato dall'Uefa per Atletico Madrid-Arsenal, l'andata della semifinale di Champions League in programma mercoledì al Wanda Metropolitano. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com