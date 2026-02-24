Champions League Juventus-Galatasaray | probabili formazioni e dove vederla in tv

Juventus e Galatasaray si affrontano mercoledì 25 febbraio alle 21 all’Allianz Stadium, in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. La sfida si gioca perché entrambe le squadre puntano a migliorare la posizione in classifica e a mantenere vive le speranze di passare il turno. I tifosi si preparano a seguire il match in diretta, con molte domande sui probabili schieramenti delle due squadre.

Mercoledì 25 febbraio 2026, alle ore 21, l’Allianz Stadium si prepara ad accendere le luci per una serata che può valere una stagione. La Juventus ospita il Galatasaray nel ritorno dei playoff di UEFA Champions League, con l’obiettivo di ribaltare il pesante 5-2 incassato all’andata a Istanbul. Non è un momento semplice per i bianconeri di Luciano Spalletti, reduci da quattro gare senza vittorie e dalla sconfitta interna contro il Como in campionato. Ma proprio nelle notti europee, quando tutto sembra compromesso, la Juventus ha spesso trovato energie inattese. E l’ambiente dello Stadium promette di fare la sua parte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Champions League, Galatasaray-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tvLa Juventus affronta il Galatasaray a Istanbul questa sera alle 18:45, perché deve cercare di qualificarsi alla fase successiva della Champions League.

Galatasaray-Juventus oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Galatasaray ha annunciato oggi che la Juventus di Luciano Spalletti scende in campo in Champions League, dopo la sconfitta contro l’Inter e le discussioni sui risultati recenti.

Bremer e Yildiz fanno sorridere la Juve, cosa è successo prima del GalatasarayLa Juventus è in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray, per il tecnico Luciano Spalletti sono arrivate notizie positive: Gleison Bremer e ... corrieredellosport.it

Champions League, Juventus-Galatasaray: probabili formazioni e dove vederla in tvBianconeri chiamati a ribaltare il 5-2 dell’andata nei playoff: servono cuore, orgoglio e una partita perfetta ... today.it

Idea Mattia Perin dal primo minuto nel ritorno di Champions League. A riportarlo è La Gazzetta Michele Di Gregorio è apparso in difficoltà nell'ultimo periodo per questo potrebbe rifiatare domani Può essere la scelta giusta per tentare la complicatissima ri - facebook.com facebook

