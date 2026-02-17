Champions League Galatasaray-Juventus | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus affronta il Galatasaray a Istanbul questa sera alle 18:45, perché deve cercare di qualificarsi alla fase successiva della Champions League. La squadra di casa ha vinto le ultime due partite di campionato, mentre i bianconeri vogliono invertire il trend negativo in Europa. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su DAZN, così gli appassionati potranno seguirla ovunque si trovino.

Playoff di Champions League, i bianconeri sfidano il Galatasaray: numeri, precedenti e protagonisti di una trasferta che profuma d’impresa La Juventus torna protagonista sul grande palcoscenico europeo. Questa sera, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 18:45, i bianconeri scenderanno in campo a Istanbul per affrontare il Galatasaray nella gara di andata dei playoff di UEFA Champions League. Una sfida che unisce fascino, storia e tensione, ma che soprattutto vede la Vecchia Signora presentarsi con solide certezze e una crescente consapevolezza dei propri mezzi. Sarà il settimo confronto europeo tra le due squadre, il primo però in una fase a eliminazione diretta.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il Galatasaray ha annunciato oggi che la Juventus di Luciano Spalletti scende in campo in Champions League, dopo la sconfitta contro l’Inter e le discussioni sui risultati recenti.

Il match tra Galatasaray e Juventus, valido per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, si svolge perché i turchi vogliono conquistare un risultato positivo in casa prima dello scontro di ritorno.

