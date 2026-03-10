Corsa Champions League | il calendario della Juve e la situazione delle contender

Nella 28ª giornata di Serie A, la Juventus ha aggiornato il proprio calendario per la corsa in Champions League, mentre le altre contendenti continuano a confrontarsi con sfide e risultati che modificano la classifica. La giornata ha visto partite decisive che influenzano le posizioni delle squadre coinvolte nella lotta europea, con alcuni incontri ancora in programma e altri già conclusi.

La 28° giornata di Serie A ha rimescolato le carte in diverse zone di classifica. La vittoria del Milan nel derby di Milano ha permesso alla squadra di Max Allegri di accorciare le distanze dai cugini dell’Inter, mentre lo scontro diretto tra Cremonese e Lecce ha permesso ai salentini di guadagnare punti fondamentali per la salvezza. Per quanto riguarda invece la corsa al 4°posto, che significherebbe l’accesso garantito alla prossima Champions League, la sconfitta della Roma in trasferta contro il Genoa fa riavvicinare pericolosamente Como e Juventus. Situazione Juve: smaltiti gli scontri diretti, ma vietato abbassare la guardia. Unica tra... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Articoli correlati

Il Napoli sorride dopo Roma-Juve: l’analisi del calendario per la corsa ChampionsIl pari spettacolo tra Roma e Juve, con il gol decisivo di Gatti al 93? a riportare l’equilibrio allo scadere, fa felice soprattutto Antonio Conte e...

Milan, la corsa per la prossima Champions League passa dalla spinta di San Siro. Il calendario sorride a metà…Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calhanoglu Galatasaray, il vice...

Aggiornamenti e notizie su Corsa Champions League

Temi più discussi: Corsa Champions, 5 squadre per 2 posti: calendario a confronto a 10 giornate dalla fine; Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto; Volata Champions, 5 squadre per due pass: i calendari a confronto; Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: borsino e calendario a confronto.

Scudetto e corsa Champions: il calendario, le partite decisive e tutti gli scenari possibiliCala il sipario sulla 28ª giornata di Serie A e significa che mancano ufficialmente dieci giornate alla fine del campionato. L'ultima giornata ha visto alcuni risultati fondamentali per il finale di s ... msn.com

Corsa contro il tempo per Mbappé per gli ottavi di Champions League: il francese vuole esserci in Real Madrid-Manchester CityIl fuoriclasse francese è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato al ginocchio: l'obiettivo è esserci nella delicata sfida contro la formazione di Pep Guardiola. goal.com

Corsa Champions al rush finale A 10 giornate dal termine, Como, Juventus e Roma si giocano l’ultimo posto utile per la prossima Champions League 29a giornata: Como-Roma / Udinese-Juventus 30a giornata: Como-Pisa / Juventus-Sassuolo / Roma-L - facebook.com facebook

Zoff: "Roma-Juventus non sarà decisiva per la corsa Champions" #ASRoma #Zoff #RomaJuventus #ChampionsLeague x.com