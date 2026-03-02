Dopo il pareggio tra Roma e Juve, il Napoli si gode il risultato e guarda con attenzione al calendario delle prossime partite. La sfida tra le due squadre si è conclusa con un gol decisivo al 93 minuto e ha mantenuto l’equilibrio in classifica. Ora, l’attenzione si rivolge alle prossime gare, che potrebbero influenzare la corsa alla qualificazione in Champions League.

Il pari spettacolo tra Roma e Juve, con il gol decisivo di Gatti al 93? a riportare l’equilibrio allo scadere, fa felice soprattutto Antonio Conte e ai suoi ragazzi, che grazie alla vittoria all’ultimo respiro contro il Verona si regala il terzo posto in solitaria ed allunga a +5 sul Como quinto e a +6 sulla Juve sesta, che consente ai partenopei di c onsolidare il posto in Champions. La lotta Champions. Il terzo posto del Napoli sicuramente, sopratutto si vedono le ambizioni della squadra di Conte ad inizio stagione, può sembrare tutto fuorchè come un successo, ma se si guardano le difficoltà avute durante l’annata, essersi messi in un’ottima posizione per la qualificazione in Champions a 11 giornate dalla fine, riconosce i meriti ad una squadra che nelle difficoltà si è saputa reinventare e stare nella lotta per l’obiettivo minimo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli sorride dopo Roma-Juve: l’analisi del calendario per la corsa Champions

