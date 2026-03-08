Sciopero nazionale del 9 marzo per i diritti delle donne | tutti i motivi e i settori coinvolti

Il 9 marzo si terrà uno sciopero nazionale che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato, annunciato come protesta per i diritti delle donne. Accadrà in concomitanza con l’8 marzo, la Giornata Internazionale dedicata alle donne. Tutti i comparti, senza eccezioni, sono chiamati a partecipare, rendendo l’evento un’azione di massa a livello nazionale.

Uno sciopero in occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale dei diritti delle donne, riguarderà tutti i settori pubblici e privati a livello nazionale. La mobilitazione è stata indetta il 9 marzo da Flc Cgil e potrebbe causare disagi per servizi essenziali di svariati scomparti. Scuola, Università e ricerca, ma anche trasporti e sanità, Afam, formazione professionale e scuola non statali. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ Intendiamo riaffermare i diritti ”, afferma il sindacato FLC-CGIL, “ a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere ”, a fronte di una “ evidente recrudescenza di una cultura maschilista, misogina e patriarcale ”, che si traduce spesso nella violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Notizie.com

SCIOPERO GENERALE. Si informano i genitori che il giorno lunedì 9 marzo è previsto uno sciopero nazionale. La circolare n. 176 dell’istituto Comprensivo di Sissa Trecasali comunica che nella mattina dello sciopero l’ingresso nell’edificio scolastico sarà c - facebook.com facebook

Lunedì 9 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dalle organizzazioni sindacali SLAI COBAS per il sindacato di classe e USI. A causa dello sciopero potrebbero verificarsi disservizi rb.gy/xbp7uo Inps Comunica x.com