A Cetara, i lavori sul waterfront della nuova spiaggia sono quasi completati e l'apertura è prevista per la prossima stagione balneare, in anticipo rispetto ai piani iniziali. La struttura, che si trova lungo la costa, sta per essere resa accessibile al pubblico prima del previsto. L'intervento ha coinvolto la sistemazione degli spazi e le operazioni di finitura, che si concluderanno a breve.

Tempo di lettura: < 1 minuto La nuova spiaggia di Cetara aprirà ufficialmente già con la prossima stagione balneare, in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. Sono infatti in dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione del waterfront e di Largo Marina, avviati a gennaio e destinati a trasformare una delle aree più importanti del borgo costiero. L’intervento, finanziato dal MIT per un importo di quasi 4,8 milioni di euro, prevede l’allungamento dell’arenile, la rimozione degli scogli esistenti e il potenziamento dell’area portuale. Secondo il programma originario, la conclusione dei lavori era prevista per dicembre 2026, ma il sindaco Roberto Fortunato Della Monica ha voluto imprimere un’accelerazione per consentire l’apertura della spiaggia già nella stagione balneare in arrivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cetara, la nuova spiaggia apre in anticipo: lavori quasi ultimati sul waterfront

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