I lavori al ponte Canapino quasi ultimati inaugurazione in vista

I lavori di ristrutturazione del ponte Canapino stanno per concludersi e l'inaugurazione è prevista a breve. Sono stati effettuati interventi per migliorare l’aspetto estetico e aumentare la sicurezza della struttura. La riqualificazione si avvicina alla fase finale e si attendono le ultime verifiche prima dell’apertura al pubblico. La gestione dei lavori è stata portata avanti con l’obiettivo di restituire il ponte alla città in condizioni ottimali.

Nuovo look e maggiore sicurezza. Sono in dirittura d'arrivo i lavori di ristrutturazione e sistemazione del ponte sul rio della Baggine, affluente del Rio Ampollora, in località 'Canapino' in via del Giardinetto a Marlia per la cui realizzazione l'amministrazione Del Chiaro ha investito circa 150mila euro. Iniziati i lavori di asfaltatura e successivamente sarà realizzato il collaudo del ponte e saranno installati i guard rail realizzati in legno ed acciaio per un miglior inserimento ambientale e la segnaletica. L'inaugurazione è prevista per l'inizio di aprile. Il ponte è stato adeguato dal punto di vista della sicurezza strutturale, statica e sismica, preservandone l'aspetto architettonico.