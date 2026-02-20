Dorelan ha lanciato un nuovo spot con Federica Pellegrini, sottolineando che dormire bene significa più di semplice riposo: è una vera pratica di rigenerazione. La campionessa nuota e si allena per mantenere il benessere, ma il suo segreto sta nel dormire profondamente. L’azienda vuole cambiare l’idea comune, puntando sull’importanza di un sonno rigenerante per ritrovare energia e vitalità. Lo spot mostra una notte di riposo come momento di cura personale, invitando a considerare il sonno come una vera e propria terapia.

N on si parla più soltanto di riposo, ma di rigenerazione. È questo il cambio di prospettiva che Dorelan ci narra nel suo nuovo short movie interpretato dalla campionessa Federica Pellegrini. Disciplina, ascolto del corpo ed equilibrio diventano il filo narrativo di una notte che non è più una semplice pausa. Dormire bene, oggi, significa prepararsi a vivere meglio il giorno dopo. Il focus non è più “quanto dormi”, ma “come dormi”. La Rigenerazione: un nuovo modo di vivere il sonno. Nel vocabolario Dorelan la parola rigenerazione non ha nulla di astratto. È un processo reale che coinvolge corpo e mente durante la notte, restituendo equilibrio, energia e qualità al tempo del riposo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dormire meglio è una vera e propria pratica di mindfulness e rigenerazione

Leggi anche: Munz Floor, il metodo di slow fitness che si pratica sul pavimento per una rigenerazione totale

Leggi anche: Volantini per segnalare i prof di sinistra, Cgil: "Intimidazione preoccupante, una vera e propria schedatura"

Relaxing Ethnic Music Sleep, Meditation, and Positive Energy for Prosperity

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.