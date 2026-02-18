christian jidayi ex calciatore del cesena trovato morto a lido adriano dopo il calcio era entrato in polizia

Christian Jidayi, ex calciatore del Cesena di 38 anni, è stato trovato senza vita a Lido Adriano. Dopo aver smesso di giocare, aveva deciso di entrare nella Polizia provinciale di Ravenna, dove aveva iniziato una nuova carriera. La sua morte ha sconvolto amici e colleghi, che ricordano un uomo disponibile e determinato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.

