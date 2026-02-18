Christian Jidayi ex calciatore del Cesena trovato morto a Lido Adriano dopo il calcio era entrato in Polizia
Christian Jidayi, ex calciatore del Cesena di 38 anni, è stato trovato senza vita a Lido Adriano. Dopo aver smesso di giocare, aveva deciso di entrare nella Polizia provinciale di Ravenna, dove aveva iniziato una nuova carriera. La sua morte ha sconvolto amici e colleghi, che ricordano un uomo disponibile e determinato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.
L’ex calciatore Christian Jidayi è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano nella notte tra 17 e 18 febbraio: aveva 38 anni e lavorava come agente della Polizia provinciale di Ravenna. Le cause del decesso non sono note e i Carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessario. Aveva giocato nel Cesena e in altri club. Christian Jidayi morto a Lido Adriano L’ex calciatore Christian Jidayi è stato trovato senza vita nella Pineta di Lido Adriano, nel Ravennate. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio. Le cause della morte non sono state rese note. 🔗 Leggi su Virgilio.it
