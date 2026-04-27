Cervia il Patto per il Nord scende in campo per Delorenzi con Felice Buonagura capolista

A circa un mese dal voto, a Cervia la campagna elettorale si intensifica con la presentazione del Patto per il Nord che supporta Delorenzi, con Felice Buonagura come capolista. La corsa alle elezioni comunali si fa più evidente mentre i candidati si preparano a confrontarsi sui temi principali. La città si tiene pronta per le prossime consultazioni elettorali, con incontri pubblici e iniziative per coinvolgere i cittadini.

A meno di un mese dall'apertura dei seggi, a Cervia si scalda la campagna elettorale in vista delle prossime amministrative. A farsi spazio per questo sono le coalizioni che definiscono i propri assetti e le proprie liste di candidati. Tra queste c'è Patto per il Nord che alle elezioni del 24 e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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