Elezioni a Cervia il Patto per il Nord sostiene Delorenzi | Scelta d' eccellenza
A Cervia si avvicinano le elezioni comunali e le alleanze tra i vari schieramenti si definiscono. Il Patto per il Nord ha annunciato il supporto alla candidatura di Marco Delorenzi, con un comunicato che definisce la scelta come una
Il quadro delle alleanze per le amministrative cervesi si consolida. Simone Mazzi, segretario nazionale della Romagna per il Patto per il Nord e già consigliere comunale a Montefiore Conca, ha annunciato il sostegno alla candidatura a sindaco di Marco Delorenzi. L’intesa nasce da una sintonia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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