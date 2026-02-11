Elezioni a Lecco | Patto per il Nord scende in campo Basta sondaggi per la ' cadrega'
In vista delle prossime elezioni comunali a Lecco, il movimento Patto per il Nord annuncia ufficialmente il proprio impegno. La formazione critica i sondaggi e promette di puntare sui problemi reali della città, lasciando da parte le polemiche e i teatrini politici.
In una fase politica locale caratterizzata da cicliche frammentazioni e dibattiti surreali, Patto per il Nord ufficializza il proprio impegno diretto in vista delle prossime elezioni comunali di Lecco, alzando il velo sulle vere priorità della città rispetto ai teatrini della politica.🔗 Leggi su Leccotoday.it
