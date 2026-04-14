Ex Ilva il sindaco di Taranto ordina lo stop all’alimentazione degli impianti

Il sindaco di Taranto ha firmato un’ordinanza che dispone lo stop all’alimentazione degli impianti dell’ex Ilva. La decisione riguarda tutti gli impianti della fabbrica di acciaio e viene comunicata ufficialmente in un documento firmato dall’autorità comunale. La sospensione entrerà in vigore immediatamente e durerà fino a nuove disposizioni. La misura si inserisce in un quadro di interventi legali e amministrativi relativi alla gestione dell’area industriale.

Nuovo capitolo per l’ ex Ilva. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti ordina la sospensione all’alimentazione degli impianti della grande fabbrica di acciaio. Il rischio è che questo possa tradursi nella chiusura dell’area a caldo. Il sindaco ha infatti imposto con un’ ordinanza ad AdI Energia di sospendere entro 30 giorni la centrale termoelettrica che alimenta gli impianti del siderurgico di Taranto. Secondo fonti a conoscenza del dossier questo stop può comportare a cascata la chiusura dell’area a caldo. Questo ulteriore elemento però, oltre che sulla parte legata alla produzione, non potrà non avere effetti anche sulla vendita dell’ex Ilva....🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ex Ilva, il sindaco di Taranto ordina lo stop all’alimentazione degli impianti Taranto Ex Ilva: il Tribunale di Milano ordina la sospensione dell?area a caldo. «Rischi per la salute»Il Tribunale civile di Milano, su richiesta dei residenti del Comune di Taranto, ha ordinato la «sospensione» dal 24 agosto della «attività... Ex Ilva di Taranto, il Tribunale di Milano intima lo stop: “Prescrizioni ambientali non rispettate”. Per i giudici mette a rischio la vita di lavoratori e cittadiniSe entro il 24 agosto prossimo non saranno rispettate le prescrizioni ambientali, l'Ilva di Taranto sarà costretta a chiudere La decisione è stata...