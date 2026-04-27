Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 99 annunci di lavoro e 350 figure ricercate

Nel territorio di Brindisi e provincia sono attivi 102 annunci di lavoro presso i centri per l’impiego, che offrono complessivamente 342 posti di lavoro distribuiti in vari settori produttivi. Nei centri per l’impiego sono disponibili 99 annunci che riguardano 350 figure professionali ricercate. La situazione settimanale mostra un panorama variegato per chi cerca un’occupazione nella zona.

BRINDISI - Anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 102 annunci attivi, per un totale di 342 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto marketing, con 100 figure.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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