Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 53 annunci di lavoro e 410 figure ricercate

Il report Arpal Puglia rivela che le aziende di Brindisi e provincia cercano 410 figure professionali, con 53 annunci ancora disponibili. La maggior parte delle richieste riguarda ruoli nel settore dei servizi e dell’industria, e molte posizioni rimangono aperte da settimane. Un esempio concreto è la richiesta di addetti alla vendita presso i negozi locali, che evidenzia una domanda ancora alta nel commercio.
BRINDISI - Sono 410 i posti di lavoro offerti dalle aziende del Brindisino pubblicati nel nuovo Report Arpal Puglia, 53 gli annunci attivi. A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 252 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore marketing con 100 risorse richieste, seguito dal comparto edilizia con 10 posizioni aperte e commercio, sempre con 10 persone ricercate. Si inserisce al terzo posto l’ambito industria con 8 posizioni aperte, seguito dal settore metalmeccanico con 6 risorse richieste. Segue il comparto trasporti e il settore servizi, entrambi con cinque figure ricercate.🔗 Leggi su Brindisireport.it
