Parco giochi di via Galloppo ostaggio del degrado | Non è sicuro per i bambini

Il parco giochi di via Galloppo a Salerno si trova in uno stato di completo abbandono, con le giostre divelte, arredi danneggiati e rifiuti abbandonati ovunque. La situazione è stata evidenziata da alcuni residenti, che sottolineano come l’area non sia più sicura per i bambini che la frequentano. La condizione di degrado ha attirato l’attenzione di chi vive nel quartiere, preoccupato per la sicurezza dei più piccoli.

Giostre divelte, arredi danneggiati e rifiuti sparsi nell'area verde. Scatta la protesta dei residenti che chiedono un intervento di ripristino immediato per restituire lo spazio alle famiglie Giostre divelte, arredi danneggiati e rifiuti sparsi ovunque. È questa la fotografia del grave stato di degrado in cui versa attualmente il Parco Galoppo a Salerno. Una situazione che ha spinto i cittadini a lanciare l'allarme, chiedendo a gran voce un intervento di ripristino immediato dell'intera area. Le condizioni dello spazio pubblico preoccupano i residenti, che denunciano l'impossibilità di usufruire in serenità dell'area verde. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

