Parco giochi di via Galloppo ostaggio del degrado | Non è sicuro per i bambini

Il parco giochi di via Galloppo a Salerno si trova in uno stato di completo abbandono, con le giostre divelte, arredi danneggiati e rifiuti abbandonati ovunque. La situazione è stata evidenziata da alcuni residenti, che sottolineano come l’area non sia più sicura per i bambini che la frequentano. La condizione di degrado ha attirato l’attenzione di chi vive nel quartiere, preoccupato per la sicurezza dei più piccoli.

Giostre divelte, arredi danneggiati e rifiuti sparsi nell'area verde. Scatta la protesta dei residenti che chiedono un intervento di ripristino immediato per restituire lo spazio alle famiglie Giostre divelte, arredi danneggiati e rifiuti sparsi ovunque. È questa la fotografia del grave stato di degrado in cui versa attualmente il Parco Galoppo a Salerno. Una situazione che ha spinto i cittadini a lanciare l'allarme, chiedendo a gran voce un intervento di ripristino immediato dell'intera area. Le condizioni dello spazio pubblico preoccupano i residenti, che denunciano l'impossibilità di usufruire in serenità dell'area verde. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Incendio al parco giochi: a fuoco il treno di legno simbolo del parchetto e amatissimo dai bambini Bogliasco a festa: Carnevale di solidarietà per un nuovo parco giochi per i bambini.Bogliasco nel cuore del Carnevale: una festa per i bambini e una comunità in crescita Bogliasco si prepara a vivere un Carnevale all’insegna della... Una raccolta di contenuti su Parco giochi. Temi più discussi: Incendio al parco giochi: a fuoco il treno di legno simbolo del parchetto e amatissimo dai bambini; Ridateci il parco giochi; Via Ischia, vialetti rifatti al parco giochi; Parco giochi devastato dai cinghiali :: Segnalazione a Arezzo. Parchi di Vicenza più accessibili: via al piano di restyling per i vialetti degradatiAl via la riqualificazione dei parchi di Vicenza: nuovi vialetti e arredi in via Ischia, viale Fiume e via Europa per garantire piena accessibilità. vicenzareport.it Parco giochi devastato dai cinghialiAmaro risveglio per le famiglie e i bambini che frequentano il parco giochi di via Giacomo Leopardi. Nel fine settimana lo hanno trovato devastato dalla presenza notturna dei cinghiali che hanno ... arezzonotizie.it Buongiorno, potete consigliarmi attività per bambini o parco giochi accessibili che non siano troppo lontano da Cogne facebook Una svastica nel parco giochi di un oratorio ad Arco. Fatta con sassi colorati dai bambini. È il segno di un odio che torna a mostrarsi con sempre meno vergogna, perfino in luoghi che pensavamo al riparo da tutto questo. #matrice x.com