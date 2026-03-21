Rubano legname in un’abitazione Finiscono in manette due amici

Durante controlli di routine volti a prevenire reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Ambrogio hanno arrestato due uomini di 55 e 69 anni. I due sono stati fermati mentre tentavano di rubare legname da un’abitazione. Entrambi sono stati messi in manette e portati in caserma.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri della Stazione di Ambrogio hanno arrestato due uomini, un 55enne e un 69enne, per tentato furto in abitazione in concorso. I fatti sono avvenuti nella mattinata dello scorso 19 marzo, quando i due si sono introdotti nelle pertinenze di un’abitazione situata nella frazione di Ambrogio. Gli stessi muniti di una motosega, hanno iniziato a sezionare diversi ceppi di legna, parte di una catasta creata dal proprietario della casa, con l’intento di caricarli agevolmente a bordo della propria autovettura.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rubano legname in un’abitazione. Finiscono in manette due amici Articoli correlati Tentato furto in abitazione. Due in manetteGli arresti sono stati convalidati ieri nell’udienza al Tribunale di Pavia, con il processo rinviato al 12 gennaio. Leggi anche: Beccati con soldi e droga in auto, due finiscono in manette Contenuti e approfondimenti su Rubano legname Discussioni sull' argomento Rubano legname in un’abitazione. Finiscono in manette due amici; Tentano di rubare una catasta di legname da un'abitazione privata: in due nei guai; Sorpresi mentre rubano legna con una motosega: arrestati due uomini ad Ambrogio; Rubano un'auto e devastano l'area picnic nella notte del furto al negozio di biciclette. : ` ' Domenica 22 marzo 2026, ore 15:30 Pietra, legname, cibo e altre materie prime giungevano ad Altino, anche da terre lontane, attraverso un'estesa ed efficiente r facebook