Sfruttano l' amicizia per spillargli i soldi i due amici finiscono davanti al giudice

Due uomini sono comparsi davanti al giudice dopo essere stati accusati di aver approfittato dell'amicizia per ottenere denaro. Il rapporto tra i tre si era instaurato nell'estate del 2023, quando si conoscono e condividono l'uso di droghe pesanti. Secondo le accuse, i due avrebbero sfruttato la loro relazione con l’amico per spillargli soldi, portando così il caso in tribunale.

Il trio si era conosciuto nell'estate del 2023 e tutti ed erano accomunati dall'utilizzo di droghe pesanti. Una frequentazione che, secondo quanto denunciato dalla presunta vittima, non era proprio disinteressata tanto che il 42enne e il 25enne avrebbero iniziato ad estorcere del denaro.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Massimo Riella, il fuggitivo dell’Altolago: tutti davanti al giudice gli amici che lo aiutaronoGravedona ed Uniti (Como), 28 gennaio 2025 – Cibo, alloggio sicuro mentre era ricercato, documenti falsi per scappare verso l’Est Europa durante la... Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: i due fermati restano in silenzio davanti al giudiceSi sono avvalsi della facoltà di non rispondere Giuseppe Iannelli, 39 anni, e Giuseppe Russo, 62 anni, i due foggiani fermati a seguito dell'assalto...