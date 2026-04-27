Cella frigorifera in pessime condizioni nel supermercato | ritirata una tonnellata di alimenti

Durante le ispezioni condotte negli ultimi giorni, i carabinieri del Nas di Latina hanno trovato una cella frigorifera in condizioni molto precarie all’interno di un supermercato. In seguito, sono stati sequestrati circa mille chilogrammi di alimenti conservati nella struttura. L’intervento si inserisce in un’operazione più ampia volta a verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie negli esercizi commerciali della zona.

Prosegue l’attività dei carabinieri del Nas di Latina che negli ultimi giorni hanno effettuato una serie di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto dei protocolli igienico-sanitari negli esercizi commerciali della provincia di Latina; un’attività che mira proprio a garantire la tutela dei.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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