Helen trovata morta nella cella frigorifera di un supermercato a Miami | cosa è emerso dall'autopsia

Questa mattina si è appreso che Helen Massiell Garay Sanchez, la donna trovata morta nella cella frigorifera di un supermercato a Miami lo scorso 14 dicembre, non aveva segni di violenza. L’autopsia ha confermato che si è trattata di un decesso naturale, probabilmente dovuto a cause legate alle alte temperature e alle condizioni del luogo. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze, ma al momento non ci sono elementi che facciano pensare a un gesto intenzionale. La famiglia della vittima è sconvolta

Lo scorso 14 dicembre la 32enne Helen Massiell Garay Sanchez è stata trovata morta nella cella frigorifera di un punto vendita Dollar Tree a Miami, in Floria (Usa). Mercoledì 11 febbraio sono stati diffusi i risultati dell'autopsia eseguita sul corpo.

