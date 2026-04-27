Celebrazioni per San Lucchese Donata la maglia del Poggibonsi

A Poggibonsi si sono svolte celebrazioni in occasione della festa del Patrono, San Lucchese, prevista per il giorno seguente. Durante l’evento, è stata donata una maglia del team locale, coinvolgendo la comunità in un momento di condivisione. La giornata ha visto anche iniziative e momenti di aggregazione, in attesa delle celebrazioni ufficiali previste per domani.

Poggibonsi Anche un evento inusuale a Poggibonsi nelle giornate di attesa per la festa del Patrono, San Lucchese, in programma domani. Alcuni appassionati del Poggibonsi calcio hanno offerto giorni fa al superiore della comunità dei frati francescani, padre Daniele Ninci, una maglia celebrativa dei cento anni del sodalizio giallorosso. Luca Papini e Renzo Pecciarini (nella foto, il momento del dono a padre Daniele nel chiostro del convento di San Lucchese) hanno effettuato la speciale consegna, grazie all’apporto di altri sostenitori e con il consenso della società in virtù del sostegno del responsabile marketing Andrea Agresti. "Una testimonianza del solido legame tra Poggibonsi, e quindi anche della squadra che è parte integrante della realtà locale, e il suo protettore".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celebrazioni per San Lucchese. Donata la maglia del Poggibonsi Notizie correlate Leggi anche: Poggibonsi: aria di festa. Scatta il conto alla rovescia in vista di San Lucchese Celebrazioni pontificali per San Gerlando, la zona del duomo off limits: ecco come cambia il trafficoIn occasione delle celebrazioni pontificali in onore di San Gerlando, patrono di Agrigento, il Comune ha disposto la chiusura al traffico in via... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Orgoglio per San Lucchese. Nella basilica le celebrazioni in onore di San Francesco; Poggibonsi, San Lucchese: il respiro dell'organo e la voce della comunità; Poggibonsi si prepara a celebrare San Lucchese; Celebrazioni per San Lucchese. Donata la maglia del Poggibonsi. Celebrazioni per San Lucchese. Donata la maglia del PoggibonsiAlcuni appassionati sportivi hanno consegnato alla comunità dei frati francescani il simbolo del calcio. Tutto pronto per la grande festa di domani in onore del patrono della città, ecco il ricco prog ... lanazione.it Poggibonsi si prepara a celebrare San LucchesePoggibonsi si prepara a celebrare San Lucchese. Come sempre le iniziative per il Santo Patrono, promosse dalla comunità Francescana in collaborazione con Misericordia e Fratres, inizieranno già la ser ... radiosienatv.it Francesco Marri racconta la musica come ascolto e servizio alla vigilia di San Lucchese: tra tradizione, giovani e il tempo ritrovato dentro una Basilica che torna a parlare attraverso il suo organo - facebook.com facebook