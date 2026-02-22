Celebrazioni pontificali per San Gerlando la zona del duomo off limits | ecco come cambia il traffico

Le celebrazioni in onore di San Gerlando hanno causato la chiusura di via Duomo, rendendo l’accesso consentito solo ai residenti e ai veicoli autorizzati. La decisione del Comune mira a garantire la sicurezza durante le processioni religiose e a gestire il flusso di persone e auto nelle strade principali del centro. La zona del duomo rimane dunque off-limits per il pubblico non autorizzato, influenzando il traffico locale e le attività commerciali vicine.

In occasione delle celebrazioni pontificali in onore di San Gerlando, patrono di Agrigento, il Comune ha disposto la chiusura al traffico in via Duomo, limitando l’accesso ai soli residenti e ai veicoli muniti di specifica autorizzazione. La misura è stata adottata per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante le funzioni religiose che si terranno nella zona della cattedrale. L’ordinanza prevede deroghe per le persone con disabilità e per coloro che dispongono di permessi speciali rilasciati dagli uffici comunali. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare le disposizioni e di regolare la viabilità nelle aree limitrofe. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Agrigento celebra il suo patrono: ecco il programma della festa di San Gerlando 2026Agrigento si prepara a festeggiare il suo patrono, San Gerlando.

In Sicilia ogni provincia ha il suo santo… e ogni città ha il suo cuore Da Sant’Agata a Santa Rosalia, da Santa Lucia a San Gerlando: patroni, leggende e feste che raccontano chi siamo. Qual è il santo patrono della tua provincia - facebook.com facebook