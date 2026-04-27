Celebrato il Lions Day dei club di Pescara e Chieti

Oggi si è svolta la cerimonia per il Lions Day, un evento annuale che coinvolge i club di Pescara e Chieti. La manifestazione è stata organizzata per promuovere il lionismo, illustrare i suoi obiettivi e mostrare le attività concrete svolte dai Lions Club nella zona. La giornata ha visto la partecipazione di membri delle associazioni e rappresentanti locali, con incontri e iniziative dedicate alla solidarietà e al servizio comunitario.

Il Lions day è una manifestazione annuale di fondamentale importanza celebrata per far conoscere il lionismo, i suoi scopi e l’impegno concreto dei Lions Club sul territorio. Rappresenta una giornata di solidarietà, prevenzione e servizio in cui i soci rinnovano il loro legame con la comunità.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Lions Club di Avellino e Benevento insieme per il “Lions Day” “Lions Day”: iniziative in piazza per far conoscere le attività del clubFASANO - Il Lions Club Fasano e il Leo Club Fasano domenica 12 aprile 2026, dalle ore 9 alle ore 12, saranno impegnati in Piazza Ciaia per il “Lions... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Capo d’Orlando: Celebrato il Lions Day, al servizio di un Mondo che ha bisogno; Lions Day a Matera, screening gratuito del diabete, presentazione zaino sospeso e scambi giovanili e raccolta degli occhiali usati con Lions Club Matera Host, Matera Città dei Sassi e Leo Club Matera 2019. Report e foto; Bra, il Lions Club distribuisce il tricolori alle classi quinte degli istituti cittadini; Il madonie Unesco Global Geopark celebra l'Earth day con due grandi eventi. Lions Day: cittadini e volontari uniti per servire la comunitàSi è celebrato anche quest’anno il Lions Day, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione e al servizio verso la comunità ... lagone.it Capo d’Orlando: Celebrato il Lions Day, al servizio di un Mondo che ha bisognoNella mattinata di domenica 12 aprile 2026, si è svolta presso la Casa del Fanciullo di Capo d'Orlando, il LIONS ... 98zero.com Buona riuscita per il “Lions Day” civitese dello scorso 12 aprile – LE FOTO - facebook.com facebook