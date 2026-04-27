Cecchini di Sarajevo interrogato imprenditore brianzolo 64enne legale | Si è avvalso della facoltà di non rispondere

Un imprenditore brianzolo di 64 anni è stato ascoltato negli ultimi giorni come testimone in un procedimento legale. Il suo legale ha comunicato che il suo assistito ha scelto di non rispondere alle domande. In precedenza, era stato ascoltato un ex camionista friulano, che ha negato di aver mai visitato Sarajevo e di essere coinvolto nella vicenda.

Nei giorni scorsi era stato sentito un ex camionista friulano, che ha respinto ogni accusa sostenendo di non essere mai stato a Sarajevo. Un altro indagato, un 64enne residente nell’Alessandrino ed ex cacciatore, aveva invece scelto la stessa strada del silenzio, depositando una memoria difensiva.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cecchini di Sarajevo, interrogato imprenditore brianzolo 64enne, legale: "Si è avvalso della facoltà di non rispondere" Notizie correlate Cecchini Sarajevo, indagato si avvale della facoltà di non rispondere. Il legale: “Mai andato all’estero a combattere”Milano, 13 aprile 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 64enne, residente in provincia di Alessandria, tra i quattro indagati per... Cecchini di Sarajevo, interrogatorio per imprenditore brianzolo 64enne: "Si vantava di aver partecipato ai 'safari umani'"L’identità dell’imprenditore brianzolo emerge dai racconti riportati da un testimone nel libro 'I cecchini del weekend' di Ezio Gavazzeni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cecchini a Sarajevo, Lucio Cavan è il secondo indagato: Chi erano? Non ricordo i nomi, ma se li ricordassi non li farei; Bosnia, Ratko Mladic colpito da ictus in carcere: è in condizioni gravi; Safari umani a Sarajevo, un indagato: Non sono mai stato nei Balcani nemmeno in vacanza; Assedio Sarajevo | l’Italia indagata per i crimini dei safari umani. Inchiesta cecchini a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo 64enne non risponde ai pm: Non ci sono proveÈ stato interrogato dai pm di Milano il 64enne brianzolo indagato nell'inchiesta sui safari umani a Sarajevo ... fanpage.it Cecchini del weekend a Sarajevo, l’imprenditore brianzolo non risponde al pm. Il legale: Nessun elemento contro di luiSafari umani nella Bosnia sotto assedio: il 64enne indagato per omicidio volontario aggravato da futili motivi presenterà una memoria difensiva. Tre gli italiani accusati di aver pagato per uccidere ... ilgiorno.it Giovedì 30 aprile concluderemo questo mese davvero ricco con alle 21 "Sarajevo Safari" di Miran Zupanic Il documentario porta alla luce l'agghiacciante fenomeno dei "cecchini del weekend" durante l'assedio di Sarajevo dal 1992 al 1996. Una storia rimast - facebook.com facebook Cecchini di Sarajevo, parla (a volto scoperto) l’ex cacciatore piemontese indagato: «Convivo male con l’accusa, ma non mi tocca» x.com