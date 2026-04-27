Cecchini a Sarajevo imprenditore in tribunale a Milano

questa mattina, un imprenditore di 64 anni del settore nautico è arrivato al palazzo di giustizia di Milano per essere ascoltato dal pubblico ministero nell’ambito di un’indagine sui presunti cecchini italiani in Bosnia durante gli anni Novanta. L’uomo è stato convocato per un interrogatorio e si trova attualmente in tribunale. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sui motivi dell’accesso o sui contenuti dell’interrogatorio.

(LaPresse) – È arrivato questa mattina al palazzo di giustizia di Milano l’imprenditore brianzolo del settore nautico di 64 anni, convocato per essere interrogato dal pm Alessandro Gobbis nell’ambito dell’inchiesta sui presunti cecchini italiani in Bosnia durante il conflitto degli anni Novanta. L’uomo era accompagnato dal suo difensore, l’avvocato Luigi Bruno Peronetti, del foro di Monza. All’ingresso del tribunale, né l’indagato né il legale hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cecchini a Sarajevo, imprenditore in tribunale a Milano Cecchini a Sarajevo, imprenditore brianzolo non risponde ai magistrati Notizie correlate Cecchini di Sarajevo, interrogatorio per imprenditore brianzolo 64enne: "Si vantava di aver partecipato ai 'safari umani'"L’identità dell’imprenditore brianzolo emerge dai racconti riportati da un testimone nel libro 'I cecchini del weekend' di Ezio Gavazzeni. Leggi anche: Bosnia: cecchini a Sarajevo, pm Milano all'Aja per acquisire documenti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cecchini a Sarajevo, Lucio Cavan è il secondo indagato: Chi erano? Non ricordo i nomi, ma se li ricordassi non li farei; Safari umani a Sarajevo, un indagato: Non sono mai stato nei Balcani nemmeno in vacanza; Bosnia, criminale di guerra Ratko Mladic colpito da ictus in carcere all'Aia: Condizioni gravi, peggiora di giorno in giorno; Granello ex agente Manninger | Ragazzo magnifico si vantava di aver giocato con Buffon. Cecchini a Sarajevo, imprenditore brianzolo non risponde ai pm. Il legale: Lui estraneo ai fattiPer lui l'accusa come per gli altri è di omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti per i presunti safari umani ... milano.repubblica.it Cecchini a Sarajevo, imprenditore in tribunale a Milano(LaPresse) - È arrivato questa mattina al palazzo di giustizia di Milano l’imprenditore brianzolo del settore nautico di 64 anni, convocato ... stream24.ilsole24ore.com Abbiamo dedicato questo #25aprile a Fausta Giani Cecchini, prima e unica sindaco donna a guidare il Comune di Pisa dal 1968 al 1970. Una celebrazione sentita e partecipata, una comunità unita nei valori della pace, della democrazia e della libertà - facebook.com facebook