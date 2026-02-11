Bosnia | cecchini a Sarajevo pm Milano all' Aja per acquisire documenti

Il pubblico ministero di Milano, Alessandro Gobbis, si trova all'Aja per raccogliere nuovi documenti sull'inchiesta sui cecchini che hanno sparato durante il weekend a Sarajevo. Gobbis sta approfondendo le indagini sui colpi che hanno colpito la città sotto assedio tra il 1992 e il 1996.

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Il pubblico ministero di Milano Alessandro Gobbis ha acquisito nuovi documenti nel suo viaggio all'Aja fatto nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti 'cecchini del weekend' nella Sarajevo sotto assedio tra il 1992 e il 1996. Si tratta di atti in possesso del Tribunale penale internazionale sui crimini nella ex Jugoslavia. L'appuntamento odierno è solo una riunione preliminare in vista di incontri con altre autorità giudiziarie europee interessate al caso come Belgio, Francia e i Paesi dell'ex Jugoslavia. Lunedì 9 febbraio è stato interrogato in Procura a Milano l'80enne camionista, residente in provincia di Pordenone, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti, il quale ha negato ogni accusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

