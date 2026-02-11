Bosnia | cecchini a Sarajevo pm Milano all' Aja per acquisire documenti

Il pubblico ministero di Milano, Alessandro Gobbis, si trova all'Aja per raccogliere nuovi documenti sull'inchiesta sui cecchini che hanno sparato durante il weekend a Sarajevo. Gobbis sta approfondendo le indagini sui colpi che hanno colpito la città sotto assedio tra il 1992 e il 1996.

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Il pubblico ministero di Milano Alessandro Gobbis ha acquisito nuovi documenti nel suo viaggio all'Aja fatto nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti 'cecchini del weekend' nella Sarajevo sotto assedio tra il 1992 e il 1996. Si tratta di atti in possesso del Tribunale penale internazionale sui crimini nella ex Jugoslavia. L'appuntamento odierno è solo una riunione preliminare in vista di incontri con altre autorità giudiziarie europee interessate al caso come Belgio, Francia e i Paesi dell'ex Jugoslavia. Lunedì 9 febbraio è stato interrogato in Procura a Milano l'80enne camionista, residente in provincia di Pordenone, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti, il quale ha negato ogni accusa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bosnia: cecchini a Sarajevo, pm Milano all'Aja per acquisire documenti Approfondimenti su Bosnia Sarajevo Cecchini in Bosnia, l'80enne indagato davanti ai pm: «Non è vero nulla, non sono mai stato a Sarajevo» Giuseppe Vegnaduzzo, un ottantenne di San Vito al Tagliamento, si difende con forza dalle accuse dei pm che lo coinvolgono nell’indagine sui presunti cecchini in Bosnia. Bosnia: cecchini a Sarajevo, procura Milano indaga su viaggi e registri frontiera La procura di Milano indaga su un gruppo di stranieri che tra il 1993 e il 1995 si spostava tra frontiere e città per partecipare a sparatorie a Sarajevo. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Safari umani a Sarajevo: italiani tra i cecchini del weekend Ultime notizie su Bosnia Sarajevo Argomenti discussi: I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; Cecchini a Sarajevo, altri tre sospettati dagli inquirenti; Cecchini di Sarajevo, 80enne interrogato a Milano: 'Andavo per lavoro'. Cecchini a Sarajevo, l'ex datore di lavoro smentisce l'80enne indagato: «Nessuna trasferta in Bosnia per nostro conto». Oggi l'interrogatorioPORDENONE - Viaggi di lavoro in Bosnia nel periodo della guerra dei Balcani? «Assolutamente no, non lavoravamo lì in quegli anni». Diventa sempre più contorta, poche ... ilgazzettino.it Cecchini di Sarajevo, 80enne interrogato dalla Procura Milano: Ci andavo per lavoroLeggi su Sky TG24 l'articolo Cecchini di Sarajevo, 80enne interrogato dalla Procura Milano: 'Ci andavo per lavoro' ... tg24.sky.it MilanoPaviaTV - Canale78 Ha 80 anni, vive in Friuli ed è il primo nome finito ufficialmente sotto indagine nell’inchiesta della Procura di Milano sui cosiddetti “cecchini turistici”, persone che durante la guerra in Bosnia avrebbero raggiunto Sarajevo per sparare - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.