Un uomo di 64 anni, chiamato a rispondere davanti ai pubblici ministeri di Milano, ha deciso di non fornire dichiarazioni. Durante l’interrogatorio, l’avvocata ha affermato che il suo assistito avrebbe raccontato storie inventate di amici e che non si sarebbe mai recato in Bosnia. Il 64enne, coinvolto in questioni legate a Sarajevo, non ha risposto alle domande dei magistrati.

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, interrogato dai pm di Milano, il 64enne della provincia di Alessandria che nei giorni scorsi ha ricevuto un invito a comparire nell’inchiesta sul caso dei cosiddetti “cecchini del weekend”, accusati di aver pagato per andare ad uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il ’92 e il ’95. La sua avvocata Licia Sardo ha spiegato, però, ai cronisti che ha depositato una breve memoria. E sempre la legale ha chiarito pure che ciò che ha detto l’uomo nelle interviste “era semplicemente un millantare racconti che aveva appreso da gente che effettivamente è andata là”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cecchini a Sarajevo, 64enne non risponde ai pm. L’avvocata: “Ha millantato racconti di amici, lui non è mai andato in Bosnia”

Safari umani a Sarajevo, l’avvocata del 64enne interrogato: “Si è inventato tutto, ha fatto suoi i racconti di amici”Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 64enne genovese residente ad Alessandria (Piemonte) indagato dalla Procura di Milano nell'inchiesta...

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