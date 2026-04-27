C' è il rischio di ulteriori crolli in gara la progettazione per il consolidamento di Monte Gallo
È stata aperta una gara per la progettazione esecutiva di lavori di consolidamento del costone roccioso di Monte Gallo, a Palermo, che si trova sopra l’area di Mondello. La decisione arriva in seguito a segnalazioni di rischio di ulteriori crolli nella zona. La procedura coinvolge la struttura incaricata dal governo regionale per il contrasto del dissesto idrogeologico. La progettazione mira a rafforzare la stabilità della parete rocciosa e prevenire eventuali incidenti.
La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato la gara per la progettazione esecutiva relativa al consolidamento del costone roccioso di Monte Gallo, a Palermo, che sovrasta l’area urbana di Mondello, a.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Frana di Petacciato, progettazione del consolidamento: geologo, tra l’annuncio e il bando trascorsi quasi cinque anni Sigea, "eventi che richiederebbero interventi ben più tempestivi"Di seguito un comunicato diffuso da Sigea: “Nel 2021 la Regione Molise annunciava l’imminente gara di progettazione per il consolidamento...
Frane, in gara il consolidamento del centro abitato di contrada Ringa a San Pier NicetoÈ di 3,8 milioni di euro l'importo della gara per i lavori di messa in sicurezza del centro abitato di contrada Ringa a San Pier Niceto.