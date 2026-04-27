Cava muta è tornata | Angolo Trieste e Croccante lanciano la seconda edizione del festival

Dopo il successo della prima edizione, torna Cava Muta, il festival che combina musica, arte e sperimentazione in una location suggestiva del territorio romano. Due organizzatori, Angolo Trieste e Croccante, hanno annunciato l’edizione numero due del festival, che si svolgerà in un ambiente naturale e sotterraneo. L’evento si svolgerà con spettacoli e installazioni artistiche, coinvolgendo artisti e musicisti provenienti da diverse aree.

Dopo il successo della prima edizione, torna CAVA MUTA, il festival immersivo che unisce musica, arte e sperimentazione in una delle location più suggestive del territorio romano. L'evento, ideato e prodotto da Angolo Trieste e Croccante, si terrà il 9 maggio 2026 nella cornice naturale della Valle Muta, a Castelnuovo di Porto (RM). Nato con l'obiettivo di creare un'esperienza fuori dagli schemi, Cava Muta trasforma una cava naturale in uno spazio vivo, dove il suono incontra la materia e il paesaggio diventa parte integrante della performance. Un format originale che fonde musica, arte e spettacolo, dando vita a un ecosistema creativo capace di coinvolgere il pubblico in modo autentico e partecipativo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Cava muta" è tornata: Angolo Trieste e Croccante lanciano la seconda edizione del festival Notizie correlate La seconda edizione del GOGA Film Festival ha visto la vittoria di diversi ospiti d’eccezioneUna seconda annata con i fiochi per il festival dedicato al mondo del cortometraggio, cha ha nomi di pregio vincere nelle diverse categorie... Nocera Superiore, svelato il logo della seconda edizione del Nuceria Teatro FestivalTempo di lettura: 4 minutiLanciata questa mattina, nell’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la seconda edizione del Nuceria Teatro Festival, che...