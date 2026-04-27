Raffaele Giordano ha annunciato la presentazione di sei liste e 144 candidati per le prossime elezioni amministrative a Cava de' Tirreni. La coalizione, composta da tre formazioni civiche e tre schieramenti politici, si presenta unita per concorrere alle elezioni comunali. La presentazione ufficiale delle liste rappresenta un passo importante nel percorso elettorale della città.

? Cosa sapere Raffaele Giordano presenta a Cava de' Tirreni sei liste e 144 candidati elettorali.. La coalizione unisce tre formazioni civiche e tre schieramenti politici per le amministrative.. Raffaele Giordano ha presentato ieri, nel giardino del Complesso di San Giovanni a Cava de’ Tirreni, le sei liste e i 144 candidati che lo sosterranno nella corsa per la giunta cittadina. Il progetto punta a unire le diverse anime della città, coinvolgendo figure che spaziano dal settore turistico e ricettivo al mondo del commercio, dell’associazionismo e del folklore, fino ai professionisti impegnati in vari ambiti. La coalizione si presenta come una squadra eterogenea, caratterizzata da una marcata presenza femminile e da un forte radicamento nelle attività produttive locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cava, Giordano lancia la sfida: 6 liste e 144 candidati per il futuro

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