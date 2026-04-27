Cattolica in Fiore 54esima edizione | oltre 100 espositori da tutta Italia trekking naturalistici e menù a tema

Dal 30 aprile al 3 maggio si svolge la 54ª edizione di “Cattolica in fiore”, una mostra-mercato dedicata al settore dei florovivaisti. L’evento si tiene nel centro della città e vede la partecipazione di oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia. Durante i quattro giorni sono previsti anche trekking naturalistici e l’offerta di menù a tema legati al mondo dei fiori e delle piante.

Cattolica è pronta a sbocciare: dal 30 aprile al 3 maggio, torna “Cattolica in fiore”, 54esima edizione della storica mostra-mercato dedicata al mondo dei florovivaisti che per quattro giorni trasformerà il cuore del centro in un grande giardino. Oltre 100 espositori, provenienti da tutta Italia.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Fiera del Disco al Porto Antico con oltre 100 espositori selezionati da tutta ItaliaOltre 100 espositori selezionati da tutta Italia, per una full immersion tra musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance,... Forte Marghera in Fiore: oltre 100 espositori, ingresso gratuitoTorna a Mestre uno degli appuntamenti primaverili più attesi dedicati al verde e al tempo libero. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cattolica. Cattolica in fiore, al via la 54^ edizione dal 30 aprile al 3 maggio; Torna ‘Cattolica in fiore’ la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia | le date del 2026. Torna ‘Cattolica in fiore’, la storica mostra mercato con i migliori florovivaisti da tutta Italia: le date del 2026Al via la 54esima edizione dell’atteso evento, tra contest per allestimenti, trekking, arte e mostre fotografiche. Ci sono anche diverse novità: ecco quali ... ilrestodelcarlino.it ’Cattolica in fiore’ sboccia con grandi numeri. Oltre cento i vivaisti: Che successoGrande successo per ’Cattolica in fiore’ che in cinque giorni di mostra mercato ha registrato il pieno di pubblico tra gli oltre 100 stand arrivati in città da ogni parte di Italia. Cattolica si ... ilrestodelcarlino.it Cattolica in fiore, dal 30 aprile al 3 maggio la Regina sboccia di fiori e profumi - facebook.com facebook #GracielaMaríaDoldán,avvocato e leader del Movimento studentesco dell'Università Cattolica,venne sequestrata a #Cordoba il #26aprile 1976.Prima di essere fucilata salutò i suoi compagni facendo la "V" di vittoria.Chiese di essere uccisa senza benda e sen x.com