Forte Marghera in Fiore | oltre 100 espositori ingresso gratuito
Domenica 19 aprile 2026, presso la location di Forte Marghera, si terrà l’evento Forte in Fiore, dedicato al verde e al tempo libero. La manifestazione durerà dall’alba fino a sera, con apertura al pubblico senza costi di ingresso. Oltre 100 espositori parteciperanno proponendo prodotti e iniziative legate al settore del giardinaggio e del tempo libero. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti primaverili in zona.
Torna a Mestre uno degli appuntamenti primaverili più attesi dedicati al verde e al tempo libero. Forte in Fiore 2026 a Forte Marghera è in programma domenica 19 aprile 2026, dalle 9 alle 19, con ingresso gratuito.Il forte ospiterà oltre cento espositori tra florovivaisti, artigiani, produttori.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Fiera del Disco al Porto Antico con oltre 100 espositori selezionati da tutta ItaliaOltre 100 espositori selezionati da tutta Italia, per una full immersion tra musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance,...
Il 28 e 29 marzo torna Lucca Collezionando: più di 100 ospiti già confermati, 26 incontri, oltre 170 espositoriUn weekend per rallentare, ritrovare le proprie passioni e condividerle con chi le ama quanto noi.