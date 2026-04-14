Forte Marghera in Fiore | oltre 100 espositori ingresso gratuito

Domenica 19 aprile 2026, presso la location di Forte Marghera, si terrà l’evento Forte in Fiore, dedicato al verde e al tempo libero. La manifestazione durerà dall’alba fino a sera, con apertura al pubblico senza costi di ingresso. Oltre 100 espositori parteciperanno proponendo prodotti e iniziative legate al settore del giardinaggio e del tempo libero. L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti primaverili in zona.