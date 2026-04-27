L’assessora all’urbanistica descrive la sua visione della futura Firenze, facendo riferimento alla nuova piazza dell’Isolotto che, secondo lei, le dà fiducia per affrontare i cambiamenti. Recentemente sono stati riverniciati i lungarni, mentre sono ancora aperti fascicoli giudiziari e si sono susseguite polemiche riguardo a interventi come il cubo nero e l’antenna bianca. In un articolo pubblicato su Firenze Post, Biti condivide le sue idee sulla città che si sta preparando a diventare.

Cubo nero, antenna bianca, lungarni riverniciati. Polemiche. Fascicoli giudiziari aperti. Ma l’assessora all’urbanistica, Caterina Biti, nell’articolo scritto per Firenze Post, va oltre: immagina la Firenze che verrà. Una città che dovrà cambiare con coraggio, per diventare faro della Toscana e competere, per innovazione e spazi pubblici adeguati, con le capitali europee più ambiziose. L’Urbanistica è, tra le deleghe presenti nelle amministrazioni, forse quella che – dopo il bilancio – permette di operare le scelte politicamente più rilevanti: immaginare il futuro di una città – qualsiasi essa sia e ovunque sia – attraverso le sue...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caterina Biti: “Sto immaginando la Firenze del futuro. La nuova piazza dell’Isolotto mi dà il coraggio per affrontare la sfida””

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