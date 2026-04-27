Caterina Biti | Sto immaginando la Firenze del futuro La nuova piazza dell’Isolotto mi dà il coraggio per affrontare la sfida
L’assessora all’urbanistica descrive la sua visione della futura Firenze, facendo riferimento alla nuova piazza dell’Isolotto che, secondo lei, le dà fiducia per affrontare i cambiamenti. Recentemente sono stati riverniciati i lungarni, mentre sono ancora aperti fascicoli giudiziari e si sono susseguite polemiche riguardo a interventi come il cubo nero e l’antenna bianca. In un articolo pubblicato su Firenze Post, Biti condivide le sue idee sulla città che si sta preparando a diventare.
Cubo nero, antenna bianca, lungarni riverniciati. Polemiche. Fascicoli giudiziari aperti. Ma l’assessora all’urbanistica, Caterina Biti, nell’articolo scritto per Firenze Post, va oltre: immagina la Firenze che verrà. Una città che dovrà cambiare con coraggio, per diventare faro della Toscana e competere, per innovazione e spazi pubblici adeguati, con le capitali europee più ambiziose. L’Urbanistica è, tra le deleghe presenti nelle amministrazioni, forse quella che – dopo il bilancio – permette di operare le scelte politicamente più rilevanti: immaginare il futuro di una città – qualsiasi essa sia e ovunque sia – attraverso le sue...🔗 Leggi su Firenzepost.it
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