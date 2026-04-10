Durante un’intervista televisiva, un ospite ha fatto una rivelazione sorprendente riguardo a un matrimonio imminente. Ha affermato che si sposerà, ma che il partner è gay, lasciando gli spettatori senza parole. La notizia ha suscitato reazioni immediate e sta facendo discutere nelle conversazioni online e nei social media. Nessuna altra informazione sulla situazione è stata fornita, lasciando molti curiosi di conoscere ulteriori dettagli.

Una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole, arrivata durante un’intervista televisiva e destinata a far discutere. Un matrimonio annunciato con entusiasmo, ma con una particolarità che rompe completamente gli schemi tradizionali. Non si tratta infatti di una classica storia d’amore, ma di qualcosa di molto diverso, che ha subito acceso curiosità e dibattito. A raccontarlo è stata Corinne Clery, ospite in diverse trasmissioni televisive tra cui quelle condotte da Caterina Balivo e Monica Setta. Le sue parole hanno sorpreso pubblico e opinionisti, soprattutto per la natura del legame con il futuro marito. L’incontro e la decisione di sposarsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Mi sposo, ma lui è gay”. La rivelazione dell’ospite vip da Caterina Balivo: tutti di sasso

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“Quando morirò…”. Le tristi parole dell’ospite famosa in studio e Caterina Balivo crolla in lacrimeCaterina Balivo non è solita portare in studio momenti costruiti per commuovere o spingere ospiti e pubblico verso lacrime facili.

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Sam Altman, io, Caterina Balivo e il gioco delle relazioni immaginarie x.com

Il conduttore di Reazione a Catena ha raccontato a Caterina Balivo la truffa subita nel 2009 da un suo conoscente - facebook.com facebook