Intelligenza Artificiale sotto esame con l’AI Act | cosa cambia per le aziende

Roma, 26 febbraio 2026b – Nel 2026 l’Unione Europea apre una nuova fase nella regolazione dell’intelligenza artificiale. Con l’AI Act, la prima legge al mondo dedicata in modo specifico all’IA, le aziende che utilizzano questi sistemi nei processi operativi dovranno essere in grado di spiegare come vengono prese le decisioni e chi ne mantiene la responsabilità finale. Cosa cambia per le aziende. Il cambiamento riguarda attività sempre più diffuse nella gestione quotidiana delle imprese: dalla previsione delle vendite alla pianificazione della produzione, fino alla gestione delle scorte e dei flussi logistici. In questi ambiti, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per analizzare grandi volumi di dati e supportare le decisioni operative, incidendo in modo diretto sull’organizzazione del lavoro e sugli investimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Google introduce per tutti l'intelligenza artificiale su Gmail: cosa cambia con le nuove funzioni di GeminiNel 2026 gli utenti di Gmail potranno usufruire di nuove funzioni integrate con l'IA che finora erano riservate agli utenti con abbonamento.

Questo video dei bambini allagati sotto le tende a Gaza è stato generato con l'Intelligenza ArtificialeCircolando numerosi video che mostrano bambini apparentemente palestinesi, riparati sotto tende di fortuna, con l'acqua che arriva fino al collo...

