Oggi alle 12:30 si gioca al Ceravolo la partita tra Catanzaro e Spezia, due squadre che si sfidano per la quinta posizione in classifica. I padroni di casa scendono in campo indossando il lutto al braccio in memoria di Anna Democrito. La sfida mette di fronte due formazioni con obiettivi ambiziosi, entrambe determinate a conquistare punti importanti in questa fase della stagione.

? Cosa sapere Catanzaro e Spezia si affrontano al Ceravolo alle ore 12:30 per la quinta posizione.. I giallorossi scendono in campo con il lutto al braccio per Anna Democrito.. Il Ceravolo ospita alle ore 12:30 il confronto tra Catanzaro e Spezia, una sfida che vede i giallorossi lottare per assicurarsi la quinta posizione in classifica nonostante il profondo dolore che avvolge la città calabrese. L’atmosfera nello stadio di Catanzaro sarà carica di una tristezza opprimente a causa della tragica scomparsa di Anna Democrito insieme ai suoi due figli, un evento che ha colpito duramente la comunità locale. In segno di rispetto per la vittima e per i suoi piccoli, la squadra guidata da Alberto Aquilani scenderà in campo con il lutto al braccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro-Spezia: sfida tra lutto e ambizione per il 5° posto

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