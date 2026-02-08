Serie B | Sampdoria e Mantova vincono Spezia all’angolo Catanzaro solido pareggio spettacolare tra Padova e Stabia

La Sampdoria conquista tre punti fondamentali battendo il suo avversario, mentre il Mantova ottiene una vittoria importante in chiave classifica. Lo Spezia invece si ferma, rischiando di perdere terreno. Il Catanzaro si conferma squadra solida, e tra Padova e Stabia termina con un pareggio che fa divertire il pubblico. Un sabato di calcio che tiene tutti col fiato sospeso.

Il calcio italiano, in particolare la Serie B, ha offerto un sabato di incontri ricchi di colpi di scena e risultati significativi nella lotta per la promozione e per la salvezza. La Sampdoria, in particolare, ha ottenuto una vittoria cruciale in trasferta contro il Modena, mentre il Mantova ha superato il Bari in una partita combattuta. L’attenzione, però, rimane puntata sullo Spezia, che si trova ora di fronte a un imperativo: vincere per rimanere in corsa. La giornata, iniziata con un pareggio spettacolare tra Padova e Stabia, ha visto anche il Catanzaro consolidare la sua posizione in classifica e il Venezia superare il Frosinone in un confronto diretto per il vertice.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Padova conquista un pareggio al fotofinish contro la Juve Stabia.

