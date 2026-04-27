Catania scacco al capogruppo FdI | PD e M5S chiedono le dimissioni

Il 27 aprile a Catania, il PD e il M5S hanno richiesto le dimissioni di Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia, dopo la diffusione di un video in cui si vede Magni con tifosi che contestano la polizia. Il video ha suscitato polemiche e messo in discussione la stabilità della giunta comunale guidata dal sindaco Trantino. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

?? Cosa sapere PD e M5S chiedono le dimissioni di Giovanni Magni a Catania il 27 aprile. Il video del capogruppo FdI con tifosi contro la polizia mette in crisi la giunta Trantino. I gruppi consiliari di PD e M5S hanno inviato una richiesta formale di dimissioni a Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Catania, dopo la diffusione di un filmato che lo ritrae all'interno di un gruppo di tifosi impegnati in cori offensivi contro la polizia. L'episodio, che ha scosso le fondamenta del Pala .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, scacco al capogruppo FdI: PD e M5S chiedono le dimissioni Notizie correlate Catania, polemica su consigliere FdI Giovanni Magni: PD e M5S chiedono dimissioniABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso del video e le reazioni politiche Scoppia la polemica a Catania dopo la diffusione di un video che mostrerebbe il... Pd e M5S chiedono le dimissioni del consigliere comunale Giovanni Magni"Quanto emerso nelle ultime ore in merito alla presenza del consigliere comunale Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Catania, partito... Aggiornamenti e contenuti dedicati Capogruppo di FdI a Catania inneggia contro la polizia allo stadio, lui nega: Non ho partecipato al coroIn un video diffuso in rete il capogruppo di FdI a Catania, Giovanni Magni, appare insieme ad alcuni tifosi che inneggiano cori offensivi contro la polizia ... fanpage.it M5s e Pd Comune Catania, 'da capogruppo Fdi cori contro polizia', lui negaQuanto emerso nelle ultime ore in merito alla presenza del consigliere comunale Giovanni Magni, capogruppo di Fratelli d'Italia a Catania, partito del sindaco Trantino e principale forza politica del ... ansa.it