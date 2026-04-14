Ravenna trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito Si indaga per omicidio

A Ravenna, lungo una pista ciclabile vicino alla zona portuale, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 29 anni, che mostrava una ferita al collo. Accanto a lui si trovava un uomo di 36 anni, che è stato trovato ferito. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire se si tratti di un omicidio.