Ravenna trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito Si indaga per omicidio
A Ravenna, lungo una pista ciclabile vicino alla zona portuale, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 29 anni, che mostrava una ferita al collo. Accanto a lui si trovava un uomo di 36 anni, che è stato trovato ferito. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire se si tratti di un omicidio.
A Ravenna, nei pressi della zona portuale, è stato trovato il corpo senza vita di un 29enne. Il giovane presentava una profonda ferita al collo. Poco lontano da lui, è stato trovato un altro 36enne ferito, anche se non in pericolo di vita. Si indaga per omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Omicidio nella notte: 29enne trovato morto sulla pista ciclabileNotte di sangue a Ravenna, dove in zona Darsena si è verificato un omicidio dai contorni ancora oscuri.
Trovato morto con una coltellata al collo, fermato un 36enne ferito: «È il sospetto omicida». Il caso del 29enne ucciso a RavennaCisse Moussa, 29 anni, di origine senegalese, è stato trovato senza vita nella notte lungo la pista ciclabile di via Antico Squero, nel quartiere...
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