Ravenna trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito Si indaga per omicidio

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ravenna, lungo una pista ciclabile vicino alla zona portuale, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 29 anni, che mostrava una ferita al collo. Accanto a lui si trovava un uomo di 36 anni, che è stato trovato ferito. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire se si tratti di un omicidio.

A Ravenna, nei pressi della zona portuale, è stato trovato il corpo senza vita di un 29enne. Il giovane presentava una profonda ferita al collo. Poco lontano da lui, è stato trovato un altro 36enne ferito, anche se non in pericolo di vita. Si indaga per omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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