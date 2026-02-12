Cani morti nel fosso trovate altre ossa | erano in sacchi di plastica

Continuano a emergere resti di animali nel fosso di Scossicci, a Porto Recanati. Questa mattina sono state trovate altre ossa in sacchi di plastica, portando a un quadro sempre più inquietante. La polizia indaga per capire chi possa essere dietro a questi ritrovamenti e cosa abbia portato a questa serie di morti sospette.

Nuovi testi rinvenuti a Scossicci, sotto il ponte dell’autostrada. Un sopralluogo dell’Oipa ha fatto scoprire nuovi resti ANCONA – Un mistero che si infittisce sempre di più. Sale il numero dei resti di animali trovati nel fosso in località Scossicci, a Porto Recanati, al confine con Loreto. In serata sono stati trovati altri sacchi contenenti nuovi scheletri che apparterrebbero a cani morti e molto datati nel tempo. Si parlerebbe di anni. Un particolare che fa pensare a un cimitero clandestino dove era consuetudine sbarazzarsi di animali senza la trafila burocratica e i costi di smaltimento. La conta non è ancora conclusa ma sarebbero più di una decina i nuovi sacchi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Cani Morti

Dopo la scoperta di 27 cani morti abbandonati in un’area tra Loreto e Porto Recanati, la polizia sta cercando di fare chiarezza.

Nella giornata del 10 gennaio, un cantiere stradale nel Bresciano ha portato al ritrovamento di resti ossei umani, tra cui femore e ulna.

Ultime notizie su Cani Morti

Cimitero clandestino di cani vicino all'A14 , altre ossa in sacchi di plasticaSale il numero dei resti di animali trovati nel fosso in località Scossicci, a Porto Recanati (Macerata) vicino all'A14 che finora ammontava a 28. (ANSA) ... ansa.it

Discarica con 28 cani morti. Il caso finisce in Parlamento. E gli animalisti denuncianoInterrogazione del senatore della Lega Manfredi Potenti a due ministri. Intanto la Lndc Animal Protection e l’Enpa attaccano: Crudeltà inaudita. msn.com