Castrocielo Aquinum | memorie di pietra e di acqua

A Castrocielo è iniziata un'iniziativa dedicata all'area archeologica di Aquinum, intitolata “Aquinum: memorie di pietra e di acqua”. L'evento, parte del progetto Terre di Aquinum, prevede visite guidate gratuite rivolte ai visitatori interessati a scoprire il patrimonio storico e archeologico della zona, situata a pochi passi dalla comunità locale. L'apertura al pubblico permette di conoscere meglio la storia di questo sito e i suoi reperti.

Un patrimonio straordinario, a pochi passi dalla comunità, pronto a raccontare la sua storia. Prende il via “Aquinum: memorie di pietra e di acqua”, l’iniziativa promossa nell’ambito del progetto Terre di Aquinum che apre al pubblico l’area archeologica con un ciclo di visite guidate gratuite.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Moltrasio: pietra scura e acqua cristallina "Tra acqua e pietra: insediamenti umani in Lessinia centrale"Il primo di quattro cammini per scoprire la storia più antica della Lessinia attraverso le tracce lasciate dagli esseri umani nel paesaggio. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Scontro tra due autobus sulla Casilina: sette feriti e un paziente in codice rosso; Aquinum diventa laboratorio Archeotech: sperimentazioni tecnologiche; Aquinum verso il futuro: l’area archeologica diventa hub di innovazione e sviluppo per il territorio. Teleuniverso. . [ P ’ _ ] Abbiamo il piacere di condividere con voi i momenti più interessanti di questo speciale evento. Tenuta Terra e Sole – Castrocielo (FR) Chef Lucio Regoli C - facebook.com facebook