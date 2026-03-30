Sabato 4 aprile si svolgerà un nuovo tour guidato nel borgo di Moltrasio, un paese del Lago di Como caratterizzato da pietre scure e acque limpide. Le visite permetteranno di scoprire angoli nascosti e racconti storici poco noti, offrendo un’immersione in un ambiente ricco di dettagli e di fascino. L’iniziativa fa parte di un calendario dedicato alla scoperta di borghi autentici e suggestivi della zona.

Proseguono le visite guidate a borghi autentici e suggestivi del Lago di Como. Sabato 4 aprile nuovo tour nel borgo di Moltrasio, alla scoperta di scorci nascosti e di storie dimenticate, ricche e affascinanti. Un’esperienza lenta tra vicoli silenziosi, scorci nascosti e atmosfere che raccontano il Lago di Como più autentico. Questo tour a Moltrasio è pensato per chi desidera andare oltre i luoghi più conosciuti e scoprire un lato più intimo e sorprendente del borgo. Passeggeremo tra antiche stradine, cortili discreti e passaggi poco visibili, dove si intrecciano storie e dettagli che spesso sfuggono a uno sguardo veloce. Moltrasio custodisce infatti una storia ricca e affascinante, fatta non solo di eleganti ville affacciate sul lago, ma anche di episodi, personaggi e curiosità meno note che ne hanno segnato l’identità nel tempo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Moltrasio: pietra scura e acqua cristallina

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